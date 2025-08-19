На Закарпатті прикордонники затримали монаха, який під рясою ховав ухилянта

Прикордонники Чопського загону затримали священнослужителя Української православної церкви, який намагався переправити через кордон військовозобов’язаного чоловіка. Він сховав “пасажира” у власному автомобілі під рясами.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонний наряд в Ужгородському районі зупинив автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував 50-річний священнослужитель одного з монастирів Закарпаття. Під час огляду в машині знайшли 41-річного жителя Сумщини, якого монах намагався перевезти непоміченим.

Чоловік зізнався, що домовився з “пасажиром” через знайомих і погодився довезти його до кордону зі Словаччиною за винагороду у 10 тисяч доларів. Монах забрав чоловіка у Києві та сховав під обрядовим вбранням.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. У діях священнослужителя вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Щодо 41-річного чоловіка складено матеріали за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону.