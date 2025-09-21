На Закарпатті прикордонники впіймали десятьох “мандрівників” до Румунії

Уночі з 20 на 21 вересня прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону затримали десятьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути державний кордон.

Опівночі за 50 метрів від рубежу прикордонний наряд зупинив чотирьох «пішоходів», що рухалися в бік Румунії. Ще дві групи — загалом шістьох осіб — виявили завдяки системам відеоспостереження.

Усі затримані виявилися жителями Закарпатської області. Вони намагалися втекти, але злагоджені дії прикордонників зупинили спробу.

На порушників склали адмінпротоколи за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адмінправопорушення. Справи вже передані до суду.