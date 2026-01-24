        Події

        У Міннеаполісі федеральні агенти застрелили ще одну людину

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 19:18
        Чоловік жестикулює поруч із федеральними агентами на місці стрілянини за участю федеральних імміграційних агентів у Міннеаполісі, штат Міннесота, США, 24 січня 2026 року / Фото Reuters
        У Міннеаполісі федеральні агенти застрелили ще одну людину під час операцій з імміграційного контролю. Губернатор Міннесоти Тім Волз закликав адміністрацію президента Дональда Трампа негайно припинити ці дії в штаті, пише Reuters.

        Про інцидент повідомив губернатор Міннесоти Тім Волз, який заявив, що зранку відбулося «чергове жахливе застосування вогнепальної зброї федеральними агентами». У дописі в соцмережі X він назвав подію «огидною» та закликав президента зупинити операцію і вивести з Міннесоти «тисячі жорстоких і непідготовлених офіцерів».

        Влада Міннеаполіса підтвердила, що розслідує повідомлення про стрілянину на півдні міста. Мешканців закликали зберігати спокій і не наближатися до району, де стався інцидент.

        Це вже другий смертельний випадок за участі федеральних агентів у Міннеаполісі за останній час. На початку січня під час подібної операції була застрелена 37-річна Рене Ніколь Гуд — громадянка США та мати трьох дітей. Її загибель викликала хвилю протестів і різку критику тактики федеральних сил з боку місцевої влади та правозахисників.

        Наразі федеральні відомства не оприлюднили детальних пояснень щодо обставин останньої стрілянини. Місцева та штатна влада наполягають на негайному перегляді й припиненні імміграційних силових операцій на території Міннесоти.


