“Генерал Мороз відступає”: Діденко прогнозує потепління у Києві

У Києві найближчим часом очікується потепління, яке супроводжуватиметься опадами. Лише наприкінці січня — на початку лютого можливе незначне зниження температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, опублікувавши прогностичну діаграму температури повітря для столиці.

За її словами, суттєвих морозів найближчим часом не прогнозується, а холодна погода поступово відступає.

Реклама

Реклама

Діденко зазначає, що тепліша погода надходитиме разом з опадами, що характерно для атлантичних атмосферних процесів. На графіку синім кольором показані нічні температури, червоним — денні значення.

Водночас синоптикиня звернула увагу, що можливе невелике «просідання» температури наприкінці січня — на початку лютого. Вона наголосила, що прогноз ще уточнюватиметься.