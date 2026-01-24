        Суспільство

        “Генерал Мороз відступає”: Діденко прогнозує потепління у Києві

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 17:15
        читать на русском →
        Маріїнський парк у Києві / Фото Facebook Лариса Глазкова
        Маріїнський парк у Києві / Фото Facebook Лариса Глазкова

        У Києві найближчим часом очікується потепління, яке супроводжуватиметься опадами. Лише наприкінці січня — на початку лютого можливе незначне зниження температури.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, опублікувавши прогностичну діаграму температури повітря для столиці.

        За її словами, суттєвих морозів найближчим часом не прогнозується, а холодна погода поступово відступає.

        Реклама
        Реклама

        Діденко зазначає, що тепліша погода надходитиме разом з опадами, що характерно для атлантичних атмосферних процесів. На графіку синім кольором показані нічні температури, червоним — денні значення.

        Водночас синоптикиня звернула увагу, що можливе невелике «просідання» температури наприкінці січня — на початку лютого. Вона наголосила, що прогноз ще уточнюватиметься.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини