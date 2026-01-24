Російська армія намагалася відрізати Києв від Рівненської АЕС

Російська армія під час масованої атаки застосувала ракети “Циркон” по підстанції 750 кВ “Київська”, яка з’єднує Рівненську атомну електростанцію зі столицею та забезпечує значну частину електропостачання Києва.

Про це енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив в етері Київ24.

“Оптимістичний прогноз для Києва – два наступних тижня буде достатньо важким: є суттєві руйнування, є суттєві пошкодження певних об’єктів на території міста Києва”, – наголосив він.

Реклама

Реклама

За його словами, під час атаки ракети летіли, зокрема, на підстанцію 750 кВ “Київська”, де раніше загинув ексочільник “Укренерго” Олексій Брехт.

“Це все летіло на підстанцію 750 кВ “Київська”, яка з’єднує Рівненську атомну станцію з містом Києва і фактично забезпечує 80% постачання енергії для Києва”, – зауважив Ігнатьєв.

Він також закликав мешканців Києва підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням і роботою транспорту.

“Тому треба мати дійсно певний запас води, продуктів харчування, якийсь там буханець хліба з собою мати, на роботу беріть канапки. Ви можете затриматись в метрополітені, бачите, сьогодні метрополітен працює нерегулярно. Тому два тижні будемо мати достатньо важкий стан в локальній енергосистемі міста Києва”, – підсумував експерт.