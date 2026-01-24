Сніг, ожеледиця та морози до -17°: прогноз погоди в Україні на 25 січня

У неділю, 25 січня, в Україні очікується хмарна погода зі снігом та ожеледицею на дорогах. У низці регіонів синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, по всій країні буде хмарно, очікується невеликий сніг, а на півдні та заході — з дощем. Уночі на Прикарпатті, а вдень у центральних областях можливий помірний сніг.

У західних областях, а також в Одеській і Миколаївській областях удень, на Закарпатті — також уночі, прогнозують ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах України очікується ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря на північному сході та сході країни вночі становитиме 12–17° морозу, вдень — 7–12° морозу. На півдні та заході вночі прогнозують 3–8° морозу, вдень — від 4° морозу до 1° тепла. На Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень 1–6° тепла.

На решті території України температура вночі становитиме 8–13° морозу, вдень — 4–9° морозу.

У Київській області та Києві 25 січня очікується хмарна погода з невеликим снігом. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища через ожеледицю на дорогах. Температура в області вночі становитиме 8–13° морозу, вдень — 4–9° морозу, у столиці вночі 8–10° морозу, вдень 5–7° морозу.