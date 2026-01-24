Зеленський: тристоронні переговори в ОАЕ були конструктивними, можливе продовження вже наступного тижня

Президент Володимир Зеленський повідомив про завершення дводенних тристоронніх переговорів України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах. За його словами, обговорення були конструктивними й зосереджувалися на можливих параметрах завершення війни.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Він зазначив, що переговори в Еміратах стали першим таким форматом за тривалий час і проходили, зокрема, за участі військових представників усіх трьох сторін.

З українського боку в переговорах брали участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Американську сторону представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич і Джош Грюнбаум. Від Росії були присутні представники воєнної розвідки та збройних сил.

За словами президента, ключовою темою обговорень стали можливі параметри закінчення війни. Окрему увагу сторони приділили необхідності американського моніторингу та контролю за процесом завершення війни і дотриманням реальної безпеки. Американська сторона також порушувала питання можливих форматів закріплення домовленостей та безпекових умов для цього.

Зеленський повідомив, що за підсумками зустрічей усі сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного аспекту перемовин і узгодити подальші кроки з лідерами держав. Військові вже визначили перелік питань для можливої наступної зустрічі.

Президент наголосив, що Україна готова рухатися далі, і за умови відповідної готовності інших сторін наступні переговори можуть відбутися вже наступного тижня. Він також подякував Об’єднаним Арабським Еміратам і президенту країни за посередництво та готовність приймати подальші зустрічі.