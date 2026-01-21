Перший заступник голови РДА у Києві за $15–20 тисяч організовував “списання” з військового обліку

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора викрила першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва, якого підозрюють в організації масштабної схеми ухилення від мобілізації за гроші.

За повідомленням СБУ, у Києві ліквідували ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали першого заступника голови однієї з районних державних адміністрацій столиці, який, за даними слідства, був причетний до незаконної оборудки.

Як встановило розслідування, посадовець шляхом підробки документів фіктивно «зараховував» клієнтів до військових частин Збройних сил України, а згодом організовував їх списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами.

Вартість таких «послуг», за даними СБУ, становила від 15 до 20 тисяч доларів США з однієї особи. Для реалізації схеми фігурант використовував особисті зв’язки в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а для підготовки фальшивих документів залучив спільника.

СБУ та ОГП затримали заступника голови РДА Києва за організацію «ухилянтських схем» / Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність і затримали посадовця РДА та його поплічника. Під час обшуків у них вилучили підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин, а також смартфони з доказами функціонування схеми.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — організація та пособництво в ухиленні від військової служби, вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.