У Києві біля житлових будинків знешкодили бойову частину балістичної ракети “Іскандер-М”

У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку російські війська випустили по столиці вночі. Боєприпас становив серйозну загрозу для мешканців житлового району.

Про це повідомили в Національній поліції.

За даними правоохоронців, фрагменти ракети «Іскандер-М» із бойовим зарядом вагою близько пів тонни були виявлені у Дніпровському районі Києва неподалік житлових будинків та автозаправної станції.

Фрагменти ракети «Іскандер-М» були виявлені у Дніпровському районі Києва / Фото Нацполіція

Вибухотехніки поліції Києва спільно з саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан. Після цього за допомогою спеціальної техніки бойову частину вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.

У поліції наголосили, що оперативні та злагоджені дії фахівців дозволили запобігти можливим тяжким наслідкам для цивільного населення.