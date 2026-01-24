        Події

        У Києві біля житлових будинків знешкодили бойову частину балістичної ракети “Іскандер-М”

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 19:51
        читать на русском →

        У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку російські війська випустили по столиці вночі. Боєприпас становив серйозну загрозу для мешканців житлового району.

        Про це повідомили в Національній поліції.

        За даними правоохоронців, фрагменти ракети «Іскандер-М» із бойовим зарядом вагою близько пів тонни були виявлені у Дніпровському районі Києва неподалік житлових будинків та автозаправної станції.

        Реклама
        Реклама

        Фрагменти ракети «Іскандер-М» були виявлені у Дніпровському районі Києва / Фото Нацполіція

        Вибухотехніки поліції Києва спільно з саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан. Після цього за допомогою спеціальної техніки бойову частину вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.

        У поліції наголосили, що оперативні та злагоджені дії фахівців дозволили запобігти можливим тяжким наслідкам для цивільного населення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини