Суспільство

На Закарпатті оголосили триденну жалобу через загибель військових 128 бригади

5 Листопада 2023 10:38
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армія

Закарпатська область оголосила триденну жалобу через гибель військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомив голова обладміністрації Віктор Микита.

“У районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128 ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів.️ 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу”, – написав він у Facebook.

Про обставини загибелі військових та їхню кількість офіційно не повідомляється, але масштаби трагедії були такими, що на неї особисто відреагував міністр оборони Рустем Умєров.


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