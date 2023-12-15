На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Багато постраждалих.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.
На місці подій наразі працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Відео з місця події: https://t.co/CTjDO0qztK pic.twitter.com/anDqkgMf4P— Національна поліція України (@NPU_GOV_UA) December 15, 2023