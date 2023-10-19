На Закарпатті чоловікові висунули підозру у згвалтуванні 10-річної падчерки

На Закарпатті поліція затримала 31-річного мешканця міста Берегове, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної падчерки.

Про це повідомляють у поліції регіону.

До правоохоронців звернулася 32-річна жінка та повідомила, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо її доньки.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, за результатами яких факт злочину підтвердився. Зокрема це підтвердили і фахівці, які проводили огляд дитини.

Поліцейські зібрали низку доказів, що підтверджують причетність до зґвалтування дівчинки вітчимом.

Поліція розшукала та затримала зловмисника. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У його помешканні правоохоронці провели обшук та вилучили речі, які можуть бути додатковими доказами у справі.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років).

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.