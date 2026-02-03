Стрілянина із загибеллю поліцейських на Черкащині: начальник облполіції тимчасово припинив виконання обов’язків

Начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима вирішив не виконувати службові обов’язки на період розслідування смертельної стрілянини. Рішення ухвалене з метою забезпечення об’єктивності та довіри до результатів слідства.

Про своє рішення Олег Гудима повідомив у заяві, опублікованій у Facebook поліції Черкащини.

За словами Гудими, його рішення продиктоване виключно необхідністю гарантувати неупередженість розслідування.

“Я глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено”, — йдеться в повідомленні.

Відсторонення керівника поліції вимагали ветерани, які організували акцію протесту в Черкасах. Серед їхніх вимог — справедливе й об’єктивне розслідування подій у селі Нехворощ Черкаського району, притягнення до відповідальності причетних до загибелі ветерана Сергія Русінова та повернення його тіла родині для гідного поховання.

Нагадаємо, смертельна стрілянина сталася 27 січня в селі Нехворощ під час спецоперації. За даними поліції, підозрюваний у вбивстві втік із місця проживання з автоматичною зброєю та переховувався у лісі. Під час затримання він відкрив вогонь по правоохоронцях: загинули четверо поліцейських, ще одного було поранено. Стрільця ліквідували спецпризначенці.

Нападником виявився 59-річний колишній військовослужбовець Сергій Русінов. У поліції заявили про виявлення в його будинку схрону зі зброєю, боєприпасами, гранатами, набоями та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини.

Триває досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.