На Закарпатті чоловік під час перевірки документів відкрив стрільбу по правоохоронцям

На Закарпатті затримано зловмисника, який при перевірці документів стріляв у поліцейських.
Як повідомили у поліції Закарпатської області, один з інспекторів зазнав нетяжкого поранення.
Інцидент трапився о 23:51 15 травня у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліціянти зупинили автомобіль Seat Ibiza за порушення правил дорожнього руху.
За кермом машини був 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.
Під час спілкування поліціянти запідозрили, що він знову може бути п’яним. Проте чоловік не реагував на вимоги правоохоронців та зачинився в машині. Потім через вікно авто кілька разів вистрілив у бік поліціянтів з травматичної зброї.
Чоловіка затримали одразу на місці події. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.