Кримінал

На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон, перевдягнувшись у жінку
23 Лютого 2025 14:48
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“Німа від народження” сестра виявилася благовірним чоловіком / Фото ДПСУ
“Німа від народження” сестра виявилася благовірним чоловіком / Фото ДПСУ

Цієї ночі на Закарпатті правоохоронці затримали подружжя, яке намагалося незаконно перетнути кордон з Румунією, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Інцидент стався на контрольному посту поблизу села Теково. Прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону зупинили таксі, в якому їхали дві пасажирки. Одна з жінок заявила, що її супутниця – рідна сестра, яка є німою від народження.

Однак під час перевірки документів з’ясувалося, що “сестра” – це чоловік закарпатки, який намагався у такий спосіб уникнути контролю. Він зізнався, що планував незаконно залишити територію України.

Щоб втілити задум, чоловік перевдягнувся в жіночий одяг: одягнув куртку та спідницю дружини, зробив макіяж і взяв жіночі аксесуари, зокрема сумочку. Після цього подружжя викликало таксі та вирушило у напрямку кордону.

Прикордонники діяли спільно з співробітниками Берегівського райвідділу поліції. На затриманого склали протокол за ст. 204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»). Матеріали справи вже передали до суду.


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