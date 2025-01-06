На Закарпатті автівка злетіла у річку: загинула жінка

На Рахівщині автомобіль злетів з проїжджої частини та впав у річку. ДТП сталася 6 січня близько 7:20 між населеними пунктами Ясіня та Кваси. В аварії загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

За даними правоохоронців, 40-річний житель села Богдан, керуючи автомобілем Volkswagen Touran рухався трасою Мукачево – Рогатин – Львів.

“Проїжджаючи засніженою дорогою на заокругленій ділянці автошляху чоловік не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з відбійником, а опісля – автомобіль злетів у річку Чорна Тиса”, – розповіли в поліції.

Внаслідок ДТП загинула 35-річна пасажирка авто. Її тіло віднесло по течії річки на 170 метрів від місця падіння автомобіля. За результатом освідування, водій автомобіля був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої”.