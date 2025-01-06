Кримінал

На Закарпатті автівка злетіла у річку: загинула жінка
6 Січня 2025 15:21
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Автівка після падіння у річку у Рахівському районі / Фото: Поліція Закарпаття

На Рахівщині автомобіль злетів з проїжджої частини та впав у річку. ДТП сталася 6 січня близько 7:20 між населеними пунктами Ясіня та Кваси. В аварії загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

За даними правоохоронців, 40-річний житель села Богдан, керуючи автомобілем Volkswagen Touran рухався трасою Мукачево – Рогатин – Львів.

“Проїжджаючи засніженою дорогою на заокругленій ділянці автошляху чоловік не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з відбійником, а опісля – автомобіль злетів у річку Чорна Тиса”, – розповіли в поліції.

Внаслідок ДТП загинула 35-річна пасажирка авто. Її тіло віднесло по течії річки на 170 метрів від місця падіння автомобіля. За результатом освідування, водій автомобіля був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої”.

ДТП в Рахівському районі / Фото: Поліція Закарпаття

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