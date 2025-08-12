На Закарпатті автівка “швидкої” на смерть збила чоловіка

Уночі 12 серпня у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області сталася ДТП за участі автомобіля екстреної медичної допомоги. Внаслідок аварії загинув пішохід.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

За попередніми даними, водій “швидкої” — 53-річний житель села Нижня Апша — під час виїзду на виклик допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги та в момент зіткнення перебував посередині проїжджої частини. 68-річний житель Луцька від отриманих травм загинув на місці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі буде призначено експертні дослідження.