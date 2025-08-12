        Кримінал

        На Закарпатті автівка “швидкої” на смерть збила чоловіка

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 12:15
        У ДТП за участі "швидкої" на Закарпатті загинув чоловік / Фото: ГУНП в Закарпатській області
        Уночі 12 серпня у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області сталася ДТП за участі автомобіля екстреної медичної допомоги. Внаслідок аварії загинув пішохід.  

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        За попередніми даними, водій “швидкої” — 53-річний житель села Нижня Апша — під час виїзду на виклик допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги та в момент зіткнення перебував посередині проїжджої частини. 68-річний житель Луцька від отриманих травм загинув на місці.

        За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі буде призначено експертні дослідження.

        “Швидка” на місці ДТП на Закарпатті / Фото: ГУНП в Закарпатській області

