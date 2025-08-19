На Закарпатті 13-річна дівчина завагітніла після зґвалтування: поліція затримала підозрюваного

18 серпня до поліції Закарпаття звернулася жителька селища Воловець та заявила про вагітність своєї 13-річної доньки. Правоохоронці встановили, що мав місце факт зґвалтування. Підозрюваного затримали.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

За даними поліції, злочин стався у червні поточного року в одному із поселень Воловця.

“Було встановлено, що до вчинення протиправних дій сексуального характеру стосовно малолітньої причетний 21-річний місцевий житель. Зловмисника розшукали — він у скоєному зізнався”, — йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ — зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.