На заході України пошкоджено інфраструктуру одного з ПСГ

Ракетний удар у Львівській області був по газовому сховищу “Нафтогазу”, заявляє компанія.

На заході України розташовані одні з найбільших у Європі підземних сховищ газу. Це важливий елемент газопостачання України і транспортування газу в Європу.

“Нафтогаз” заявив, що “атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам”.

“Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх залучених служб”, – повідомив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, оскільки газ знаходиться на значній глибині.

Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте Група має достатній резерв потужностей.