Політика

На виборах у Грузії раз за разом спалахують бійки і заворушення
26 Жовтня 2024 18:04
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вибори, грузія
Фактичний глава Грузії Бідзіна Іванішвілі в оточенні охорони / Фото Politico

Насильство затьмарює голосування на вирішальних виборах у Грузії, пише Politico.

На кількох виборчих дільницях у Грузії спалахнули заворушення і бійки.

«Вони били нас, плювали в нас, лаялися на нас», – сказав спостерігач за виборами Гела Мтіулішвілі на виборчій дільниці в Ахметі на сході країни. «Раніше на іншій дільниці «ми стали свідками того, як координатор партії “Грузинська мрія” дав гроші одному з виборців», – додав він.

Журналісти та активісти повідомляли про випадки фізичного насильства і сутичок на виборчих дільницях із тими, кого опозиційні політики називають «злочинними угрупованнями».

Ці парламентські вибори багато хто вважає вирішальними для міжнародного становища країни – вони можуть визначити, яким шляхом піде далі Грузія – у бік ЄС чи Москви.

Опозиційний політик Ана Нацвлішвілі з партії «Сильна Грузія» заявила, що правоохоронні органи не діють, незважаючи на те, що «організовані злочинні угруповання… намагаються підірвати процес голосування агресією і залякуванням».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністерство внутрішніх справ прибрати злочинців із виборчих дільниць.

Парламентський лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе припустив, що опозиційний телеканал може «влаштовувати спецоперації», щоб створити враження хаосу.

Виборчу дільницю в Марнеулі на півдні Грузії закрили після того, як у мережі поширилося відео, на якому видно, як чоловік, який представився представником правлячої партії, вкидає в урну десятки бюлетенів. Було розпочато розслідування за фактом можливої «фальсифікації виборів», а Центральний виборчий комітет Грузії заявив, що бюлетені, подані на цій дільниці, будуть визнані недійсними.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, станом на 15:00 за тбіліським часом явка виборців становила 41,62 відсотка.


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