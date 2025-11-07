        Кримінал

        На Волині затримали уродженця Донецька, який воював на боці РФ та брав участь у боях за Донецький аеропорт

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 13:18
        читать на русском →
        На Волині піймали бійця ДНР / Фото: ДПСУ
        На Волині піймали бійця ДНР / Фото: ДПСУ

        У Волинській області прикордонники затримали 54-річного жителя тимчасово окупованого Донецька, який воював на боці Росії, а потім потрапив на територію України, підконтрольну українській владі.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        Встановлено, що взимку 2015 року донеччанин добровільно приєднався до так званої 7 окремої гвардійської мотострілецької Чистяковської бригади 2-го армійського корпусу російської армії на Донбасі. Перебував на посаді стрільця, брав участь у боях за Донецький аеропорт та Дебальцеве проти ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        “Після боїв за Донецький аеропорт був переведений для подальшого проходження служби до першої окремої батальйонно-тактичної групи “Сомалі” на посаду стрільця розвідувального взводу”, – розповіли в ДПСУ.

        Під час проведення слідчих дій у затриманого вилучили паспорт громадянина РФ, закордонний паспорт та військовий квиток “Донецької народної республіки”.

        Затриманому повідомлено про підозру за ст. 111 та ст. 260 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

        Обшук в затриманого бійця ДНР / Фото: ДПСУ

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини