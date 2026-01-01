Путін наказав у 2026 році розширити “буферну зону” в Україні

Втрати РФ у війні проти України: мінус ще 1060 окупантів

На Волині всю ніч лунали вибухи: внаслідок атаки РФ 103 тис. осель без світла

Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила.

Зафіксовані влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах.

У ніч на 1 січня Волинська область перебувала під масованим ударом росіян. Для ударів окупанти застосували БпЛА “шахед”.