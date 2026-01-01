На Волині всю ніч лунали вибухи: внаслідок атаки РФ 103 тис. осель без світла

У ніч на 1 січня Волинська область перебувала під масованим ударом росіян. Для ударів окупанти застосували БпЛА “шахед”.
Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький.
“Кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині. Частину “шахедів” збили – вдячність силам ППО”, – йдеться в повідомленні.
Зафіксовані влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах.
За інформацією “Волиньобленерго”, наразі відключено 103341 абонент.
Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила.