Кримінал

На Волині внаслідок ДТП загинуло троє людей, 8 – постраждало

15 Липня 2023 18:35
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дтп

Сьогодні у Волинській області внаслідок ДТП постраждали восьмеро людей, з них одна дитина. На момент прибуття надзвичайників в салонах обох транспортних засобів були заблоковані четверо людей, крім того на задньому сидінні однієї з автівок перебував ще один чоловік, який також потребував допомоги.

Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники деблокували двох пасажирів та двох водіїв та передали їх медикам.

Крім того, допомогли вийти з автомобіля ще одному чоловікові, який перебував на задньому сидінні однієї з автівок.

“Внаслідок ДТП загинув водій одного з автомобілів, пасажирка з іншої автівки померла у кареті швидкої, ще одна людина померла вже у лікарні”, – йдеться у повідомленні.


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