На Волині рятувальники допомогли 2-річній дитині, яка не могла зняти каструлю з голови

2-річний мешканець селища Дубище Луцького району одягнув на голову каструлю і не міг зняти. На щастя, йому змогли допомогти рятувальники.

Батьки намагалися допомогти сину самостійно, але не змогли, пише Головне управління ДСНС України у Волинській області.

“Наші рятувальники долали різні виклики, проте сьогодні був один з надзвичайних. Це починалось весело, але дитина опинилася за крок від біди… На місце події прибули вогнеборці з міста Рожище”, – розповідають у ДСНС.

Надзвичайники, які прибули на виклик, заспокоїли маму та дитину. Опісля – обережно розрізали каструлю за допомогою спеціальних ручних ножиць та зняли посудину з голови малюка.

Нині з хлопчиком усе гаразд. Після завершення рятувальної операції він відразу заснув у мами на руках.

А рятувальники вирішили вкотре нагадати батькам, що варто стежити за розвагами маленьких дітей і пояснювати їм правила безпечної поведінки.