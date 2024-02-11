Кримінал

На Волині прикордонники приземлили дрон з 22 кг гашиша

11 Лютого 2024 11:53
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наркотик, контрабанда, дпсу
Понад 22,5 кілограми “трави” на 13 млн грн. намагалися переправити за кордон волинські контрабандисти / Фото ДПСУ

На околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини на Волині прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер з двома пакунками. Як згодом з’ясувалося, в них знаходилося 22,5 кілограми гашишу.

Про це повідомили в ДПСУ.

Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, та провели у них обшуки. В результаті яких виявили безпілотники та комплектуючі до них, а також інші речові докази.

Трьом волинянам повідомлено про підозру у замаху на контрабанду. Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Безпілотник і наркотичний засіб вилучені. Крім того, правоохоронці вилучили три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.


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