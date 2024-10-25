На Волині незакріплені футбольні ворота вбили 17-річного хлопця

У Локачинській громаді на Волині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 17-річного учня професійно-технічного ліцею.

Про це “Суспільному” розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич.

За даними правоохоронців, 23 жовтня учень з села Луковичі впав з незакріплених футбольних воріт і отримав важкі травми. 24 жовтня неповнолітній помер у лікарні.

Наразі у справі призначили судово-медичну експертизу, слідчі вивчають документи щодо відповідальних працівників навчального закладу, які мали стежити за справністю і технічним станом футбольного поля і спортмайданчику.