Кримінал

На Волині незакріплені футбольні ворота вбили 17-річного хлопця
25 Жовтня 2024 18:57
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діти, поліція
Футбольні ворота, через які загинув учень ліцею в Локачах / Фото: Facebook/Район. Локачі

У Локачинській громаді на Волині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 17-річного учня професійно-технічного ліцею.

Про це “Суспільному” розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич.

За даними правоохоронців, 23 жовтня учень з села Луковичі впав з незакріплених футбольних воріт і отримав важкі травми. 24 жовтня неповнолітній помер у лікарні.

Наразі у справі призначили судово-медичну експертизу, слідчі вивчають документи щодо відповідальних працівників навчального закладу, які мали стежити за справністю і технічним станом футбольного поля і спортмайданчику.


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