На Вінничині на гепатит А захворіло вже 280 осіб

На Вінниччині станом на вечір 5 листопада кількість випадків захворювання на вірусний гепатит A зросла до 280, у лікарнях залишаються 54 пацієнти.

Про це у Фейсбуці повідомляє ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

За добу зафіксовано один новий випадок захворювання, загальна їх кількість на вечір неділі сягнула 280. З них лабораторно підтверджені 245 випадків, 54 людини перебувають на стаціонарному лікуванні, 128 – виписані. Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом A, становить 22%.

Серед загальної кількості захворілих – 36 дітей, у тому числі дошкільного віку. 24 із них вже виписали з лікарні. Хворіють також 12 студентів, 14 працівників закладів освіти.

Окрім Вінниці випадки захворювання зареєстрували і в інших територіальних громадах області. Хворих на гепатит A виявили у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

В освітніх закладах Вінниці навчання здійснюється дистанційно.