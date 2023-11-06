Суспільство

На Вінничині на гепатит А захворіло вже 280 осіб

6 Листопада 2023 10:33
читать на русском →
вінниця, хвороба

На Вінниччині станом на вечір 5 листопада кількість випадків захворювання на вірусний гепатит A зросла до 280, у лікарнях залишаються 54 пацієнти.

Про це у Фейсбуці повідомляє ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

За добу зафіксовано один новий випадок захворювання, загальна їх кількість на вечір неділі сягнула 280. З них лабораторно підтверджені 245 випадків, 54 людини перебувають на стаціонарному лікуванні, 128 – виписані. Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом A, становить 22%.

Серед загальної кількості захворілих – 36 дітей, у тому числі дошкільного віку. 24 із них вже виписали з лікарні. Хворіють також 12 студентів, 14 працівників закладів освіти.

Окрім Вінниці випадки захворювання зареєстрували і в інших територіальних громадах області. Хворих на гепатит A виявили у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

В освітніх закладах Вінниці навчання здійснюється дистанційно.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Листопада 2023 10:53

СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по залізниці на Вінничині
6 Листопада 2023 08:40

Сили ППО вночі знищили одну ракету та 15 “Шахедів” 
6 Листопада 2023 07:48

Ворог здійснив атаку на  південь “Шахедами” та чотирма типами ракет
5 Листопада 2023 20:36

Надходять повідомлення про потужний вибух на складі БК під Маріуполем
5 Листопада 2023 20:11

Фотофакт: Північне сяйво над Україною
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки