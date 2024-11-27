На Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем військового ТЦК

25 листопада в територіальному центрі комплектування на Вінниччині стався конфлікт – чоловік вдарив ножем військового.

За інформацією Гайсинського районного ТЦК, 57-річний військовозобов’язаний чоловік прийшов до центру по повістці. Під час відвідин він напав на сержанта, завдавши йому удар ножем в область правої ключиці.

“Звичайна планова робота з військовозобов’язаними обернулася замахом на вбивство. Сержант опинився в реанімації, бо отримав удар ножем в область правої ключиці від свого земляка. Пошкоджена артерія, кровотеча, реанімація. “Бо він хотів відправити мене на війну”, – такими словами 57-річний військовозобов’язаний пояснив свій вчинок”, — йдеться у повідомленні.

Військовому, якого вдарили ножем, 53 роки, він був призваний до армії у 2022 році за мобілізацією та виконував бойові завдання. З липня 2023 року через проблеми зі здоров’ям його перевели до Гайсинського ТЦК.