На військовослужбовців ТЦК У Луцьку напали з газовим балончиком

21 червня на діючих військовослужбовців ТЦК та СП напали з газовим балончиком у Луцьку.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Захід”.

“Сьогодні вранці військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП. Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком”, – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що особи, які “так героїчно кидались на діючих військових” встановлені і понесуть покарання.

“Також хочемо звернутись до всіх охочих погратись з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів”, – підсумували в ОК “Захід”.