На Великдень харківські кладовища планують закрити для відвідувачів

Вхід для відвідувачів на всі 17 кладовищ Харкова у Великдень буде закритий. Про це Суспільне Харків розповів представник комунального підприємства “Ритуал” Сергій Піженко.

За його словами, щоб запобігти скупченням, людей планують не пускати на цвинтарі й протягом тижня після Великодня. Остаточне рішення ухвалить міськвиконком або обласна військова адміністрація, заявив Піженко.

“Кожен день є повітряні тривоги, є влучання по місту Харкову. І у зв’язку з тим, що тут може перебувати велика кількість людей, ми рекомендуємо просто не відвідувати це кладовище у Великодні й поминальні дні задля безпеки мешканців Харкова”, — сказав Піженко.