Суспільство

На Великдень харківські кладовища планують закрити для відвідувачів

27 Квітня 2024 17:44
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харків, Великдень
Кладовище №17, квітень 2024 року / Фото Суспільне Харків

Вхід для відвідувачів на всі 17 кладовищ Харкова у Великдень буде закритий. Про це Суспільне Харків розповів представник комунального підприємства “Ритуал” Сергій Піженко.

За його словами, щоб запобігти скупченням, людей планують не пускати на цвинтарі й протягом тижня після Великодня. Остаточне рішення ухвалить міськвиконком або обласна військова адміністрація, заявив Піженко.

“Кожен день є повітряні тривоги, є влучання по місту Харкову. І у зв’язку з тим, що тут може перебувати велика кількість людей, ми рекомендуємо просто не відвідувати це кладовище у Великодні й поминальні дні задля безпеки мешканців Харкова”, — сказав Піженко.


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