Суспільство

На тимчасово окупованій Херсонщині оголосили призов чоловіків до армії РФ
2 Жовтня 2024 15:50
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мобілізація, херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих мереж

На Херсонщині оголосили про призов громадян України з окупованих територій області на строкову службу до російської армії.

Про це повідомляє Суспільне, гауляйтер Сальдо.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в коментарі Суспільному повідомив, що наразі масової підготовки до призову на окупованих територіях не спостерігається, проте заяви окупаційної влади свідчать про плани використати місцеве населення для потреб російської армії. 

Гауляйтер Сальдо заявив, що призовники проходитимуть строкову службу в частинах Південного військового округу.

Соболевський зауважив, що російські окупанти обіцяють не залучати молодь, яка піде на строкову службу, до участі у так званій “спеціальній воєнній операції”.

“Як це буде реально, побачимо. Було зрозуміло, що рано чи пізно ворог нашим ресурсом людським скористається, щоб наші люди брали участь у цій війні”.

За словами Соболевського, окупанти активно збирають інформацію про потенційних призовників через освітні заклади, соціальні реєстри та медичне страхування. “Вони збирають інформацію скрізь”, – каже Соболевський.

Він також зауважив, що окупанти стимулюють людей робити доноси про нелояльність до російського режиму або підтримку ЗСУ, що може бути використано для виявлення громадян, які підпадають під призов.

Соболевський наголосив, що єдиним надійним способом уберегти себе від призову є виїзд з окупованих територій у країни ЄС або інші безпечні регіони, але не до Російської Федерації.


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