На Тайвані обирають президента

На Тайвані розпочалося голосування на виборах президента. Їхній результат визначить розвиток відносин з Китаєм, який вважає Тайвань своєю провінцією.

За посаду борються три кандидати: Лай Цінде від правлячої Демократичної прогресивної партії (він лідирував за останніми опитуваннями), Хоу Юї від Гоміньдану, яка підтримує Пекін, і Ке Веньчже від Тайванської народної партії, створеної в 2019 році.

Жоден із кандидатів не виступає ні за проголошення незалежності Тайваню, ні за приєднання острова до Китаю.

64-річний Лай казав, що Тайвань вже суверенна держава, тому оголошувати про її незалежність необов’язково. Цю ж позицію дотримується чинна президент Тайваню Цай Інвень, чиїм заступником був Лай. Перед виборами Китай неодноразово називав Лая “небезпечним сепаратистом” та відмовлявся від переговорів. Майбутні відносини з Китаєм Лай бачить братськими, але продовжить зміцнювати оборону острова.

Його суперник Хоу Юї вважає, що погляд Лая на відносини з Китаєм може призвести до невизначеності і навіть війни. Сам 66-річний Хоу наполягає на тісніших економічних зв’язках з Китаєм, але захищатиме суверенітет Тайваню та його демократичні цінності.

Третій кандидат 64-річний Ке Веньчже обіцяє знайти середину між позиціями своїх опонентів. Лая він називав “надто войовничим”, а Хоу – “надто податливим” у відносинах з Китаєм. У своїй виборчій кампанії Ке зосередився на нагальних проблемах – доступності житла та безробіття – чим набув популярності серед молоді.

США пообіцяли підтримку будь-якому переможцю. “Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також збережуться”, – сказав співрозмовник Reuters з Адміністрації президента США.

Згідно з планами Байдена, невдовзі після виборів на острів прибуде американська делегація. Пекін у свою чергу не відкидає застосування сили для “возз’єднання” Тайваню з Китаєм.