Суспільство

Китай знову провів військові навчання поблизу Тайваню
22 Жовтня 2024 10:26
читать на русском →
військові навчання, китай, Тайвань
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через тиждень після масштабних повітряно-морських навчань, Китай знову провів навчання з бойовою стрільбою поблизу Тайваню.

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням Адміністрації морської безпеки Китаю, навчання з бойовою стрільбою проходили поблизу островів Пінтан біля берегів провінції Фуцзянь з 9 ранку до 13:00.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайські навчання є частиною щорічних навчань, і воно стежить за їх проведенням. 

“Не можна виключати, що це один зі способів розширення стримуючого ефекту відповідно до динаміки в Тайванській протоці”, – йдеться в заяві відомства.

У відповідь на дії Китаю США продовжують проводити через Тайванську протоку транзитні перевезення, які вони називають “свободою судноплавства”. У неділю есмінець США USS Higgins і канадський фрегат HMCS Vancouver пройшли через вузьку смугу океану, що розділяє Китай і Тайвань.


ТОП-новини
22 Жовтня 2024 13:11

У Казані розпочався саміт БРІКС 
22 Жовтня 2024 12:19

Україна та Франція підписали грантову угоду на 200 млн євро
22 Жовтня 2024 11:59

На Полтавському пункті збору військовозобов’язаних повісився чоловік: розпочались слідчі дії 
22 Жовтня 2024 11:27

Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства
22 Жовтня 2024 09:51

СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: виявили 450 тисяч доларів 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки