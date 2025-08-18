На Сумщині жінка ледь не потонула через судоми

У Сумській області патрульна з Рівного врятувала жінку від утоплення. Інцидент стався під час її відпочинку на річці з дітьми.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

Реклама

Реклама

Подія сталася у селі Бишкінь Лебединського району, де рівненська патрульна Юлія Ярмоленко перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Відпочиваючи біля річки з власними дітьми, вона помітила жінку, яка раптово почала тонути.

Патрульна кинулася у воду, підпливла до потерпілої та витягла її на берег.

Врятована жінка відмовилася від медичної допомоги, пояснивши, що під час купання у неї почалися судоми ніг, через що вона не могла втриматися на воді.