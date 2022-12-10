На Сумщині вибухнула ракета: пошкоджені 20 будинків, пожежна, багато магазинів

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 9 грудня ворог атакував Сумську область ракетами типу С-300. Російський снаряд наробив чимало лиха.

Відомо, що ворожий снаряд розірвався у центрі населеного пункту у Великописарівській громаді. Як зазначив Живицький, внаслідок цього пошкоджень зазнали:

20 приватних будинків,

багатоквартирний будинок,

приміщення пожежної частини,

приміщення виконавчої служби,

відділення банку,

5 магазинів,

автомобілі.

“Вчора ввечері, близько 21 години росія завдала ракетного удару по Великописарівській громаді.

Ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний дім, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі”, – написав Дмитро Живицький.