Суспільство

На старому сайті Укрзалізниці припиниться продаж квитків 
15 Серпня 2024 11:58
читать на русском →
укрзалізниця
Ілюстративне фото / УЗ

З 1 вересня сервіс Укрзалізниці для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків перестане працювати. 

Про це повідомив керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, старий сайт, розроблений у 2017 році на замовлення УЗ, перестане працювати з 1 вересня. Проте пасажири зможуть й надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток і новий сайт УЗ, а також в сторонніх сервісах із продажу залізничних квитків.

З осені за старим доменом буде відкриватися вже новий сервіс. Водночас клієнти ще зможуть зайти на стару версію сайту, щоб переглянути квитки.

Перцовський також повідомив, що наразі Укрзалізниця продає онлайн 85% квитків, та додав, що це “один з найвищих показників у Європі”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Серпня 2024 11:08

СБУ затримала жителя Мирнограда, який шпигував за HIMARS під Покровськом
15 Серпня 2024 10:44

Бійці СБУ взяли в полон понад 100 російських військових на Курщині 
15 Серпня 2024 08:48

Сили ППО вночі знищили усі 29 російських «Шахедів»
15 Серпня 2024 08:30

Окупанти захопили ще два населені пункти на Донеччині – DeepState
15 Серпня 2024 07:30

РФ боїться швидкого просування ЗСУ у Курській області – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки