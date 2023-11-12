На Слєпакова написали донос за пісню “Нерусский”

“Ветерани Росії” написали донос на Семена Слєпакова через пісню “Нерусский”.

Прокремлівські активісти вимагають порушити проти артиста справу про “збудження ненависті або ворожнечі та приниження людської гідності”, покарання нею становить до п’яти років в’язниці. Приводом для заяви до Генпрокуратури та СК РФ стала пародія Слєпакова на пісню прокремлівського виконавця SHAMAN “Я русский”.

Навесні “Ветерани Росії” написали заяву до Генпрокуратури з вимогою перевірити співачку Софію Ротару щодо фінансування ЗСУ. Активісти також вимагали відібрати та продати її нерухомість, а виручені гроші відправити на потреби військових РФ