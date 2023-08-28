Політика

На саміті G20 Росію представлятиме Лавров

28 Серпня 2023 20:00
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Президент РФ Володимир Путін у телефонні розмові поінформував прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді що не зможе бути присутнім на саміті G20 у Делі, натомість відрядить голову МЗС Сергія Лаврова.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, посилаючись на заяву канцелярії індійського прем’єр-міністра.

“Прем’єр-міністр Нарендра Моді провів сьогодні телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Лідери обговорили прогрес з низки питань двостороннього співробітництва і обмінялися думками з регіональних і глобальних питань, що представляють взаємний інтерес, включаючи саміт БРІКС, що нещодавно завершився, в Йоганнесбурзі”, – йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що Путін повідомив Моді, що не зможе бути присутнім на саміті G20 у Делі, який відбудеться 9-10 вересня, і поінформував його, що Росію на представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

У повідомленні зазначено, що Моді “висловив розуміння у зв’язку з цим рішенням” і подякував Росії за підтримку Індії.


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