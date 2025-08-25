        Суспільство

        На сайті Ради оприлюднили законопроєкт про виїзд за кордон чоловіків до 24 років

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 12:00
        Перевірка документів на кордоні / Фото ілюстративне: ДПСУ
        Перевірка документів на кордоні / Фото ілюстративне: ДПСУ

        На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту, який пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років.

        Законопроєкт №13685 зареєстрували група нардепів, зокрема Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич та інші.

        Документом передбачено уточнення до статті 6 закону “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.

        Зміни стосуються того, що обмеження на виїзд не поширюватиметься на призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках через недосягнення віку призову.

        Таким чином, виїзд залишатиметься обмеженим для чоловіків, яким цього або наступного року виповнюється 25 років.


