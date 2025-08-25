На сайті Ради оприлюднили законопроєкт про виїзд за кордон чоловіків до 24 років

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту, який пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років.

Законопроєкт №13685 зареєстрували група нардепів, зокрема Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич та інші.

Документом передбачено уточнення до статті 6 закону “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.

Зміни стосуються того, що обмеження на виїзд не поширюватиметься на призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках через недосягнення віку призову.

Таким чином, виїзд залишатиметься обмеженим для чоловіків, яким цього або наступного року виповнюється 25 років.