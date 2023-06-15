На Римарській та Григоренка у Харкові знято обмеження руху транспорта

Знято обмеження руху транспортних засобів на вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка у Харкові.

Про це повідомляє місцева патрульна поліція.

“У зв’язку з завершенням невідкладних ремонтних робіт відновлено безперешкодний рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня була здійснена ракетна атака на Харків. Зафіксовано два влучання. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську.