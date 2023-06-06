На Римарській обмежили рух транспорту

У зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт тимчасово обмежено рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка. Про це повідомили у Харківській поліції.

Рух вулицями дозволено лише для екстрених та ремонтних служб.

“Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки. Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт”, – зазначили в поліції.

Як повідомлялося, сьогодні вночі була здійснена ракетна атака на Харків. Зафіксовано два влучання. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську.