Суспільство

На Римарській обмежили рух транспорту

6 Червня 2023 10:26
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поліція

У зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт тимчасово обмежено рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка. Про це повідомили у Харківській поліції.

Рух вулицями дозволено лише для екстрених та ремонтних служб.

“Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки. Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт”, – зазначили в поліції.

Як повідомлялося, сьогодні вночі була здійснена ракетна атака на Харків. Зафіксовано два влучання. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську.


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