Кримінал

На Рівненщині напали на військових ТЦК
11 Лютого 2025 18:23
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В одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, які проводили перевірку документів.

Про це повідомили в Рівненському ТЦК та СП.

“Особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку”, – розповыли у ТЦК.

На місце інциденту прибули додаткові екіпажі поліції та “швидка”. Лікарі підтвердили, що життю та здоров’ю постраждалих нічого не загрожує.

Нападники втекли з місця події, проте вже оголошені в розшук.

В ТЦК наголосили, що за перешкоджання діяльності ЗСУ порушники можуть отримати до 8 років в’язниці, а за умисне тяжке тілесне ушкодження — до 10 років. Крім того, за пошкодження або знищення майна передбачене покарання від штрафу до 3 років ув’язнення.


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