Суспільство

На Прикарпатті зникла 13-річна дівчинка

28 Травня 2024 09:31
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діти, поліція
Ілюстративне фото / Getty Images

Поліція розшукує неповнолітню жительку села Олеша, що на Івано-Франківщині, Анну Барложецьку. 27 травня 13-річна дівчина  пішла з дому та не повернулася

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Анна Барложецька народилася у 2011 році, проживає у селі Олеша, Олешанської ТГ. 27 травня близько 18:00 дівчина вийшла з дому та по даний час її місце перебування невідоме.

Зріст – 145-150 сантиметрів, худорлявої тілобудови, має довге русяве волосся. Дівчина одягнена у чорний спортивний костюм, кросівки білого кольору. Мала із собою чорну лаковану сумку.

“Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місце перебування Анни Барложецької або надати іншу корисну інформацію, телефонувати на лінію “102” або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: 097 983 21 32, 099 203 44 57″, – наголосили у поліції.


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