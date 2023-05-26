Кримінал

На проспекті Героїв Харкова збили людину на “зебрі”

26 Травня 2023 11:56
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дтп

Поліція встановлює обставини травмування пішохода в Індустріальному районі Харкова.

Як повідомили правоохоронці, водій “Renault Logan” не надав перевагу у русі жінці, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу та наїхав на неї.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 травня на проспекті Героїв Харкова.

52-річну постраждалу доставили до лікарні.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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