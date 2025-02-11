Суспільство

На Полтавщині внаслідок удару РФ без газу залишилися дев’ять населених пунктів
11 Лютого 2025 07:42
читать на русском →
Рятувальники на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
Рятувальники на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

Унаслідок ракетного удару по Полтавщині без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.

Про це повідомили в Полтавській ОВА.

“Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано”, – йдеться в повідомленні.  

Як повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко, 11 січня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Під ударом перебувала газова інфраструктура країни.

“Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом”, – написав міністр.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Лютого 2025 07:20

В Укренерго повідомили про аварійні відключення через атаку Росії
11 Лютого 2025 08:39

Кількість атак по лінії фронту зросла: найактивніше окупанти штурмують на двох напрямках
11 Лютого 2025 08:15

Втрати РФ в Україні за добу: Генштаб ЗСУ оновив дані
11 Лютого 2025 07:59

Пожежа на Саратовському НПЗ та вибухи в Енгельсі: вночі РФ відбивала атаку дронів
11 Лютого 2025 07:42

На Полтавщині внаслідок удару РФ без газу залишилися дев’ять населених пунктів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки