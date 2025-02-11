На Полтавщині внаслідок удару РФ без газу залишилися дев’ять населених пунктів

Унаслідок ракетного удару по Полтавщині без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.

Про це повідомили в Полтавській ОВА.

“Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко, 11 січня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Під ударом перебувала газова інфраструктура країни.

“Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом”, – написав міністр.