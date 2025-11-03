На Полтавщині незаконно приватизували понад 100 гектарів нацпарку: справу розслідує ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом посадовцям, причетним до незаконної приватизації землі Національного природного парку “Пирятинський” на Полтавщині. За даними слідства, вони передали у приватну власність близько 100 гектарів державних угідь, чим завдали збитків на понад 6,8 мільйона гривень.

Про це повідомили в ДБР.

Підозри отримали двоє колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, колишній голова однієї з сільських рад Полтавщини та начальник одного з відділів Пирятинської міської ради.

Слідство встановило, що упродовж 2017–2021 років посадовці організували незаконну передачу у приватну власність земель Національного природного парку “Пирятинський”.

95 земельних ділянок загальною площею близько 100 гектарів були приватизовані “громадянами”, а згодом передані в оренду фермерському господарству. Керівником цього господарства став колишній голова сільради. Збитки державі оцінили у 6,8 млн гривень.

Для повернення земель державі вже пред’явлено 95 позовів. За дев’ятьма з них суд ухвалив рішення на користь держави — повернуто перші 10 гектарів землі.

Колишнім керівникам Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та колишньому голові сільської ради повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Начальнику відділу Пирятинської міської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.