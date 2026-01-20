Ексголова МСЕК Крупа після СІЗО задекларувала десятки об’єктів нерухомості, новий Porsche та мільйони готівкою

Колишня очільниця медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькому Тетяна Крупа подала декларацію за 2024 рік після виходу з СІЗО. У документі зазначені новий автомобіль Porsche Cayenne, десятки об’єктів нерухомості та значні суми готівки, походження яких перевіряють антикорупційні органи.

18 січня 2026 року Тетяна Крупа подала електронну декларацію, де зазначено, що у власності Крупи та її чоловіка Володимира перебувають 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Упродовж 2024 року родина придбала три земельні ділянки загальною площею 6,35 га. Два садові будинки та житловий будинок у Хмельницькому задекларовані як об’єкти незавершеного будівництва.

Автопарк сім’ї у 2024 році поповнився автомобілем Porsche Cayenne вартістю 6,78 млн гривень. Окрім цього, у декларації зазначений ще один Porsche Cayenne 2019 року випуску.

Загальний дохід Тетяни Крупи за рік становив 2,02 млн гривень, її чоловіка — 5,21 млн гривень. На банківських рахунках подружжя задекларовано 3,88 млн гривень, 230 тис. доларів, 52,1 тис. євро та 3,4 тис. польських злотих.

У декларації також вказані ювелірні прикраси та аксесуари, зокрема сережки Dior вартістю 700,7 тис. гривень і жіночий годинник Rolex за 405 тис. гривень. Окремо зазначено готівкові кошти у розмірі 93 тис. гривень і 2 тис. євро, вилучені під час обшуків. У власності чоловіка Крупи задекларовано 3,17 млн доларів США, 135,2 тис. євро та 1,19 млн гривень, які у жовтні 2024 року були арештовані ДБР.

Задекларовані кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні щодо Тетяни Крупи. Антикорупційні органи понад рік перевіряють походження цих активів.

Що відомо про справу Тетяни Крупи

4 жовтня 2024 року ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра на незаконному збагаченні. Олександр Крупа на той момент обіймав керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду в Хмельницькій області. НАЗК завершило перевірку його декларації за 2022 рік і встановило внесення недостовірних відомостей на понад 44 млн грн. Висновки за ознаками незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації передали до НАБУ.

Під час обшуків у родини Крупи правоохоронці виявили готівкою майже 6 млн доларів, брендові прикраси та коштовності, зокрема 93 тис. доларів і 2 тис. євро в робочому кабінеті Тетяни Крупи. Також встановлено, що сім’ї належали десятки об’єктів нерухомості в Україні та за кордоном, елітні автомобілі, корпоративні права і готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому. Ці активи не були відображені у щорічних деклараціях.

7 жовтня 2024 року Печерський районний суд Києва обрав Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою понад 500 млн грн. Її затримали за статтею про незаконне збагачення, слідство вважає, що вона оформлювала фіктивну інвалідність чоловікам для ухилення від військової служби. Згодом справу передали до НАБУ, а ВАКС наклав арешт на вилучені кошти. Суд неодноразово продовжував тримання під вартою, зменшивши суму застави до 20 млн грн, а 4 вересня 2025 року змінив запобіжний захід на заставу з носінням електронного браслета, після чого Крупу звільнили з СІЗО.