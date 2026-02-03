Папір для принтера: що впливає на якість друку

На перший погляд може здатися, що будь-який папір для принтера однаковий – білий, стандартного формату, підходить для офісної техніки. Але насправді якість друку напряму залежить від характеристик паперу, і неправильний вибір може вплинути на зношення принтера, вигляд документів і навіть витрати.

Щільність і тип паперу

Один із головних параметрів – щільність, яку вимірюють у грамах на квадратний метр (г/м²). Для стандартного офісного друку найкраще підходить папір із щільністю 80 г/м², але для презентацій, важливих договорів або кольорового друку варто обирати щільніший.

Тип покриття також важливий: матовий, глянцевий або спеціальний для струменевих/лазерних принтерів. Неправильне поєднання типу принтера і паперу може призвести до розмазування фарби, затримок подачі аркушів або перевитрати тонера.

Білизна, гладкість і вологість

Не менш важливі й менш очевидні показники – це білизна, гладкість поверхні та рівень вологості паперу. Чим вище білизна, тим контрастнішим буде зображення чи текст. Гладка поверхня покращує зчеплення з тонером, а оптимальна вологість запобігає деформації під час друку.

Як вибрати правильний папір для вашого офісу?

Щоб досягти найкращого результату, важливо орієнтуватися на технічні характеристики, вказані виробником. Це гарантує стабільність і якість під час друку, зменшує кількість браку. Основні критерії вибору:

Щільність – основа. Для щоденного друку – 80 г/м², для презентацій – 90–120 г/м².

Тип покриття – під ваш принтер. Не змішуйте призначення для лазерного й струменевого друку.

Білизна – для контрасту. Показник 146–170 CIE – золота середина.

Гладкість – для чистого тексту. Менше пилин і краще перенесення тонера.

Вологість – до 5%. Це знижує ризик заминання та перекосів.

Перед замовленням варто протестувати один варіант на кількох документах, особливо, якщо ви працюєте з великою кількістю паперових звітів чи важливою документацією.

Папір – це основа для ефективного документообігу та презентабельного вигляду. Від якості аркушів залежить і продуктивність офісної техніки, і враження від надрукованого тексту.