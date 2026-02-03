На Львівщині немовля захворіло на туберкульоз, а дворічна дитина дістала опіки: правоохоронці показали умови проживання

У багатодітній сім’ї на Львівщині зафіксували тяжкі наслідки неналежного догляду за дітьми. Правоохоронці ініціювали тимчасове вилучення семи неповнолітніх та помістили їх у безпечний спеціалізований заклад.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Шестимісячного хлопчика госпіталізували з судомами, грипом А та туберкульозом. За кілька днів його дворічний брат отримав опіки голови, ока та вуха після того, як вилив на себе кип’яток у той час, коли батьків не було вдома. Старші діти звернулися по допомогу до сусідки, яка викликала медиків.

Реклама

Реклама

Обидва хлопчики наразі перебувають у лікарні Львова та отримують медичну допомогу. Матері дітей повідомили про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Також триває перевірка батька та дій або бездіяльності соціальних служб.

Прокуратура та поліція встановили, що умови проживання дітей були небезпечними. Усіх сімох дітей тимчасово вилучили з родини та помістили у безпечний спеціалізований заклад.