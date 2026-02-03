Зі снігом, дощами та екстремальними морозами: чого українцям очікувати від 4 лютого

Погода в Україні у середу, 4 лютого, буде хмарною зі значними температурними контрастами. У частині регіонів прогнозують сніг, дощ і ожеледицю, а на сході — сильні морози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні буде хмарно, з проясненнями. У західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях пройде невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті — з дощем, на решті території країни опадів не очікується.

На Прикарпатті можлива ожеледь, у нічні та ранкові години в північно-східних областях подекуди спостерігатиметься туман. На дорогах країни місцями утвориться ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -17…-12 °C, у Житомирській, Київській та Черкаській областях -21…-16 °C, вдень -10…-5 °C. На північному сході та сході країни вночі прогнозують -27…-22 °C, вдень -15…-10 °C. На Прикарпатті та в Криму вночі буде -11…-6 °C, вдень -5…0 °C, а на Закарпатті вночі близько 0 °C, вдень +1…+6 °C.